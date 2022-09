Inzaghi si affida a Lautaro: la cura Inter passa per il riscatto europeo del ‘Toro’

L'attaccante argentino vuole tornare a far gol in Champions League: l'allenatore dell'Inter si affida a lui in vista del Bayern

Alessandro De Felice

L'Inter si affida a Lautaro Martinez per spezzare il tabù Bayern Monaco. Con l'assenza di Lukaku, fermo ai box, il 'Toro' è la grande certezza dei nerazzurri, chiamati a reagire dopo la sconfitta nel derby contro il Milan.

Inzaghi si affida a l'argentino per provare a scardinare la difesa del Bayern e per trascinare i compagni in un momento di difficoltà dopo il ko nella stracittadina.

Anche quest'anno Lautaro sta rispettando le attese con il proprio apporto dal punto di vista realizzativo. Sono 3 le reti in 5 partite, oltre allo zampino contro Lecce e Milan nei gol di Dumfries in Salento e Brozovic nel derby.

Discorso diverso in Champions, dove il 'Toro' ha realizzato 5 gol in 6 partite nella stagione 2019/2020, la prima di Conte, prima di un calo di rendimento con sole due reti in 14 presenze. 7 gol in 27 partite. L'ultimo contro il Liverpool ad Anfield nella passata stagione, nella sfida che sancì un'eliminazione amara per i nerazzurri.

Lautaro vuole migliorare i suoi numeri in Champions e crescere a livello internazionale. "Per riuscirci, dovrà cercare di essere più concreto sottoporta, ma anche più presente nel gioco" spiega Tuttosport.