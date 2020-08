Lautaro, l’ipotesi più forte e quella più gradita a Conte. Il Toro ha mandato segnali importanti

Un inizio di stagione entusiasmante, poi le voci di mercato, il calo e adesso la rinascita. È la parabola di Lautaro Martinez, una stagione di alti e bassi per il Toro. Nel momento cruciale della stagione, l’attaccante nerazzurro sembra essere tornato al top della condizione. “Nelle ultime due partite con Napoli e Atalanta il numero 10 ha dato segnali molto positivi: il bellissimo gol da subentrante contro Gattuso, una prestazione muscolare contro Gasp. Ora ecco il terzo test per dimostrare che la testa non è più al Barcellona ma dentro l’Inter“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Il suo futuro è ancora incerto, le trattative Suning-Barça si sono interrotte e al momento l’ipotesi più forte (e quella più gradita a Conte) è che Lautaro resti ancora all’Inter con un importante e ricco rinnovo: ecco perché una super Europa League sarebbe il modo migliore per chiudere una stagione lunghissima. Iniziata benissimo e poi via via andata a spegnersi, proprio per le voci di mercato in arrivo dalla Spagna”.

(Gazzetta dello Sport)