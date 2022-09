Lautaro, maturità da vero campione: ”C’è un ultimo ‘ma’ da cancellare”

'' Lautaro Martinez è l'assoluta certezza dell’Inter''. Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'attaccante argentino, protagonista di una grande partita contro il Torino. ''Nonostante l’argentino sia andato in rete solo tre volte nelle sette presenze stagionali (per un totale di 560 minuti tra campionato e Champions) la punta ex Racing si sta meritando grandi elogi. Di Inzaghi, per cui è insostituibile soprattutto vista anche l’attuale assenza di Lukaku, dei compagni di squadra e dei tifosi che ne apprezzano l’abnegazione e il sacrificio ogni qual volta scende in campo'', rimarca il quotidiano.

Lautaro è stato uno dei migliori in campo contro il Torino ma anche con il Milan ci ha provato sino all'ultimo. ''Il Toro è diventato grande, grazie alla consapevolezza dell’essere un top player. Ergo: ha ormai raggiunto quella maturità che si richiede a un vero campione per marcare davvero la differenza. C'è però un "ma" da cancellare, o quantomeno da modificare, per il 25 enne di Bahia Blanca: l'essere sempre determinante in Europa. In Champions i numeri, almeno a livello realizzativo, devono migliorare. Lautaro dalla stagione 20-21 ha segnato solo due gol sui 48 tiri effettuati, per una percentuale del 4,2% che è la più bassa di tutti i calciatori che hanno cercato la via della rete più di trenta volte in tale arco temporale'', analizza il quotidiano.