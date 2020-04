SM – Lautaro verso il Barcellona? L’Inter ha già fatto la sua mossa e fa sapere…

Lautaro Martinez continua ad essere al centro di diverse voci di mercato sull’asse Inter-Barcellona. Stando a quanto riportano anche i colleghi di Sport Mediaset, però, non trovano sponde concrete in Italia i rumors che rimbombano dalla Spagna. Pare, inoltre, che l’ingaggio del calciatore argentino sia stato già raddoppiato dalla società di viale della Liberazione, toccando quota 3 milioni. Con un ulteriore ritocco, previsto a breve, l’attaccante arriverà a percepire in nerazzurri 3.7 milioni, come grosso attestato di stima per quanto svolto fino a questo momento.