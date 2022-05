Inter, Lautaro affamato: ora il Toro è tornato a martellare. E i numeri sono da top

E' stato spesso criticato per i suoi numeri, non sempre al livello dei big europei. Ma ora Lautaro è tornato a martellare in zona gol

Marco Macca

E' stato spesso criticato per i suoi numeri, non sempre al livello dei grandi attaccanti europei. Ma, dopo un periodo di visibile appannamento, Lautaro Martinez è tornato a martellare in zona gol. E ora le statistiche sono completamente cambiate. Adesso, i numeri del Toro sono da top. Carica, entusiasmo e fame: l'argentino è pronto a trascinare l'Inter in questo finale di stagione, alla caccia di scudetto e Coppa Italia. Scrive il Corriere dello Sport:

"In Serie A, in particolare, ha numeri notevoli: è a quota 19 gol in 33 match, con la media di una rete ogni 112 minuti. Considerando che dal 17 dicembre (a segno in casa della Salernitana) al 15 aprile (gol sul campo dello Spezia) ha firmato solo una tripletta contro i granata (stavolta a San Siro), il suo rendimento nelle restanti giornate è stato da... capocannoniere del torneo. Perché, se nei quattro mesi "stregati" è sceso in campo 12 volte (più una tribuna per squalifica) esultando solo per la tripletta alla formazione di Nicola, nelle altre 21 presenze in A ha battuto il portiere avversario 16 volte. Nelle ultime 5 sfide disputate in campionato, inoltre, è rimasto a secco solo nel recupero di Bologna".

