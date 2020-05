MD – Lautaro, Barcellona a caccia del tesoretto: in otto in uscita, ecco chi sblocca l’affare. Conte…

Il Barcellona va a caccia del tesoretto sul mercato da investire su Lautaro Martinez. Il Mundo Deportivo spiega il piano del club catalano, in difficoltà nel programmare il prossimo mercato a causa del danno economico causato dal Coronavirus. I blaugrana hanno messo sul mercato diversi elementi della rosa per accumulare denaro da girare all’Inter per strappare il ‘Toro‘ argentino ai nerazzurri, che non fanno sconti rispetto alla clausola di 111 milioni di euro prevista dal contratto dell’argentino e valida dal il primo e il 15 luglio.

Tra i calciatori proposti alla società meneghina ci sono Arthur, che ha rifiutato la proposta, e Junior Firpo, valutato circa 30 milioni – la cifra che il Barcellona dovrà versare nelle casse del Betis per riscattarlo -, ma anche Rafinha, che potrebbe tornare in nerazzurro dopo l’esperienza di sei mesi nella seconda parte della stagione 2017/2018.

Non bisogna dimenticare Semedo, nel mirino di Bayern, PSG, Juve e proprio Inter, mentre nella testa di Antonio Conte c’è sempre Arturo Vidal: il Barcellona è convinto che il cileno non si sia svalutato da quando è arrivato e spera di ottenere almeno 15 milioni di euro.

La lista di calciatori sul piede di partenza è lunga: da Rakitic a Todibo, passando per Wague e Umtiti, con quest’ultimo che potrebbe entrare nella trattativa per Lautaro.