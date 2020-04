Mundo Deportivo – Lautaro, “assurda” richiesta dell’Inter: impossibile che il Barça dica sì

Che Lautaro Martinez sia da tempo nel mirino del Barcellona oramai non è più una novità ma, dalla Spagna, ne arrivano circa la risposta dell’Inter all’offerta del Barça. I nerazzurri, per privarsi di Lautaro, avrebbero chiesto Vidal, 90 milioni cash e il prestito di Griezmann. Come riporta il Mundo Deportivo, risulta impossibile che tale proposta possa venire accettata, anche perché lo stipendio di Griezmann è molto più alto di quello di Lautaro e risulterebbe comunque un problema, senza contare che anche l’ingaggio di Vidal, alla ricerca dell’ultimo contratto della sua carriera, al momento risulti più corposo di quello di Lautaro, che all’Inter percepisce circa 2 mln netti a stagione.

L’Inter – riporta Mundo Deportivo – dà una immagine di grande forza e solidità anche perché non ha necessità di cedere Lautaro ma“già sa che la volontà del giocatore di giocare a fianco di Messi al Barça possa influire nella conclusione dell’affare”, scrive il portale catalano che ne, titolo, commenta così la proposta nerazzurra: “Assurda richiesta dell’Inter per Lautaro con Griezmann in mezzo”.