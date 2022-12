Lautaro: “Ho avuto un fastidio alla caviglia, sono felice di aver segnato il rigore decisivo”

"Queste settimane ho avuto fastidio alla caviglia, ho lavorato tanto per mettermi in forma subito e recuperare la gamba. Oggi mi è toccato partire dalla panchina, ma sono molto soddisfatto per il lavoro che sto facendo. Non è ancora finito, devo continuare a migliorare e a lavorare, pensare a recuperare e alla Croazia. Era l'ultimo rigore e sicuramente pesava. Era importante vincere, sono contento di aver segnato. Speriamo di vincere il Mondiale, lavoriamo per questo. È il nostro obiettivo, ma ora dobbiamo pensare alla sfida con la Croazia e prepararci al meglio".