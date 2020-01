SM – Lautaro sogno di tutte le big europee: Inter pronta a blindarlo, aumento in arrivo

Nonostante l’espulsione rimediata contro il Cagliari, il nome di Lautaro Martinez rimane in cima alla lista dei desideri di tutti i top club europei: l’attaccante argentino è definitivamente esploso nel corso di questa stagione, e l’Inter è pronta a blindarlo per difendersi dagli assalti di mezza Europa, Barcellona in testa. Secondo Sport Mediaset, per l’ex Racing sarebbe in arrivo un adeguamento di contratto:

“Dalla Spagna sono convinti che il Barcellona sia già pronto a pagare la sua clausola rescissoria da 111 milioni; sulle tracce di Lautaro Martinez ci sono anche Real Madrid, Manchester City e Manchester United. L’Inter è pronta a blindarlo e a riconoscergli il giusto aumento di stipendio,visto che al momento, con 1,5 milioni a stagione, è uno dei meno pagati della rosa nerazzurra“.