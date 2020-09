Lautaro, tre motivi dietro lo stop del Barça. L’Inter accelera per il rinnovo: il piano di Marotta

La storia tra l’Inter e Lautaro Martinez può continuare. Sì, perché dopo il corteggiamento serrato dallo scorso gennaio, ora il Barcellona non è più convinto di affondare il colpo. Il ‘Toro’, nel mirino negli scorsi mesi non solo dei blaugrana ma anche di Manchester City e Real Madrid, aveva già raggiunto l’accordo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro a stagione con la società di Bartomeu e pregustava la possibilità di giocare con Lionel Messi. Un affare che sembrava possibile, con l’Inter che si è seduto al tavolo delle trattativa. Il Barcellona, però, non è riuscito a pagare la clausola di 111 milioni, in scadenza il 7 luglio, né a convincere i nerazzurri, che chiedevano 80/90 milioni più una o due contropartite.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, ora si può affermare che il Barcellona non prenderà Lautaro. I motivi? Quello economico e il fattore Conte, con il tecnico che ha sempre chiesto di trattenere il ‘Toro’, oltre alla rivoluzione in casa blaugrana con l’arrivo di Koeman e quello sempre più vicino dell’attaccante olandese Memphis Depay dal Lione.

Per il quotidiano Lautaro, che oggi torna ad Appiano per il tampone e domani inizierà (in caso di esito negativo) la preparazione, riceverà una chiamata da parte di Marotta e Ausilio dopo il 5 ottobre. L’obiettivo della dirigenza è quello di rinnovare il contratto del ‘Toro’: l’ingaggio sarà, come minimo, raddoppiato rispetto ai 2,5 milioni percepiti ora. E si parlerà anche di clausola: l’Inter vorrebbe, infatti, toglierla o alzarla a 150 milioni.