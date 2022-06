Lautaro, voglia matta di Inter: “Voglio restare assolutamente, non mi hanno detto niente”

Lautaro Martinez come Bastoni, come Barella e come Skriniar. El Toro ha confermato tutta la sua voglia di Inter

Daniele Mari

Lautaro Martinez come Bastoni, come Barella e come Skriniar. El Toro, al termine della strepitosa partita contro l'Italia, ha confermato tutta la sua voglia di Inter: "Se resto all'Inter? Sì sì sì, ho grande voglia di restare all’Inter. Per ora non mi hanno comunicato niente e io voglio continuare all’Inter”.