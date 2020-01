FCIN1908 – Lazaro, passi spediti verso il Newcastle. L’agente dell’esterno al St James’ Park

Valentino Lazaro potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. L’esterno non ha trovato grande spazio in questa prima parte di stagione con Conte e sta cercando una nuova sistemazione. Tra le squadre interessate c’è il Newcastle che potrebbe prendere l’esterno austriaco in prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, l’agente di Lazaro, Max Hagmayr, è a Newcastle e sarà presente al St James’ Park per la partita tra Newcastle e Chelsea. Segnale che la trattativa per il passaggio di Lazaro in Premier League potrebbe completarsi.

La conferma sul profilo Instagram dell’agente del giocatore che testimonia la sua presenza nello stadio del Newcastle: