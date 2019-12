Lazaro: “Lukaku? Siamo più forti del razzismo. Conte allenatore top, riesce a portare…”

Valentino Lazaro ha parlato con soddisfazione della sua avventura sportiva all’Inter. Il giocatore austriaco è pazzo di Conte e ai microfoni di Krone.at ha preso anche le difese di Romelu Lukaku: “È triste che nel 2019 si debba ancora parlare di razzismo. Dobbiamo fare qualcosa per questo. Non ha niente a che vedere con il nostro mondo. Noi siamo più forti”. Il suo agente Max Hagmayr aggiunge a questo proposito: “Non ha paura di affrontare problemi delicati, anche se in questo caso non è stato colpito personalmente. In generale, non ti devi mai aspettare cose banali da lui.”

In italiano: “Va sempre meglio. Sono portato per le lingue”. E l’agente aggiunge: “Tino è molto intelligente, impara in fretta. Che abbia imparato così in fretta l’italiano è una cosa che i tifosi dell’Inter tengono in grande considerazione”.