Lazaro, il Torino non lo vuole mollare. Riscatto a 6 milioni? Vagnati tratta con l’Inter

"Il Torino ha la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo versando nelle casse nerazzurre quei 6 milioni necessari per attivare la clausola del riscatto. Cairo e Vagnati vorrebbero però rivedere l’accordo e provare a trovare un’intesa su altre basi: un riscatto a cifre inferiori o, meglio ancora, un nuovo prestito. Una strada, quest’ultima, che per poter essere percorsa ha bisogno però che si verifichino alcune condizione: la prima è che il calciatore austriaco rinnovi con i nerazzurri. L’attuale contratto che lega l’esterno all’Inter ha come scadenza giugno del 2024 e senza un prolungamento un nuovo prestito non è possibile. La seconda condizione è che da Milano accettino la proposta di una cessione a titolo temporaneo del giocatore, anche se con l’aggiunta di una clausola per l’obbligo di riscatto", spiega Tuttosport.