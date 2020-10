Inter, Zhang e i dirigenti ad Appiano. Conte punta su Vidal e Barella. Riposano…

Ad Appiano Gentile dirigenza al completo, con a capo il presidente Zhang, per la rifinitura che precede la gara con la Lazio di domani pomeriggio (alle 15, in onda su Dazn). Il mercato in entrata del club nerazzurro potrebbe essere finito con Darmian, ma non è ancora detta l’ultima parola per quanto riguarda l’esterno (Alonso) stando a quanto riportato da Skysport. Il Chelsea non apre al prestito con diritto di riscatto nonostante Lampard abbia mandato in tribuna il giocatore. Il club inglese chiede che venga pagato lo stipendio del giocatore per intero.

Probabile l’impiego di Barella, ma c’è anche Vidal che scalpita. Ha recuperato dal problema avuto nell’ultima gara e dovrebbe giocare titolare insieme a Gagliardini. Sarebbero il cileno e l’italiano a giocare dietro le punte, Lukaku e Lautaro (con Sanchez che ripartirebbe dalla panchina dopo aver giocato titolare a Benevento). Anche Eriksen non dovrebbe partire da titolare, come Brozovic.

Si pensa ad un turno di riposo per Young e Kolarov. Ci sarebbero quindi in difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni. Questa la formazione che potrebbe giocare all’Olimpico dal primo minuto:

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro.

(Fonte: SS24)