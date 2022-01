Lazio in pressing su Vecino: la cifra che vuole l’Inter. E c’è la prima richiesta di Inzaghi

Il club biancoceleste tenta il centrocampista, ma ci sono alcuni ostacoli all'operazione

Gianni Pampinella

Spesso relegato in panchina, Matias Vecino potrebbe lasciare l'Inter con sei mesi di anticipo. Il centrocampista ha un contratto fino al 30 giugno 2022, la sua idea iniziale era quella di andare via a zero, ma nelle ultime ore l'interesse della Lazio tenta l'uruguaiano. Dall'altra parte infatti, Matias ritroverebbe Maurizio Sarri che potrebbe fargli cambiare idea sulla permanenza a Milano. Il giocatore ha già detto no ad alcune proposte arrivate dall'Italia, il Genoa in particolare, e della Premier, l'Everton. Ma con la Lazio il discorso cambierebbe come spiega la Gazzetta dello Sport.

"L'intenzione del club romano sarebbe quella di farlo firmare a zero d’estate, ma negli ultimi giorni è cresciuta la voglia di provarci subito. Certo, serviranno alcune condizioni particolari: bisognerà innanzitutto superare l’ostacolo dato dall’ormai famoso “indice di liquidità”. L’altro problema è di natura economica, ovvero il mini-indennizzo che i nerazzurri pretenderebbero per liberare il centrocampista. Per l’Inter, però, Vecino rischia di diventare solo uno stipendio in più da pagare e quindi i 2-3 milioni chiesti potrebbero pure diminuire. Il resto, invece, verrebbe sbloccato dalla cessione di Muriqi al Cska".

"La prima richiesta di Simone per il mercato estivo resta, comunque, quella di un’alternativa allo spremuto (ma affidabilissimo) Perisic. Ma se Vecino dovesse davvero partire, allora l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sarebbero obbligati ad aggiungere qualcuno per le rotazioni di centrocampo. Durante le conversazioni con i doriani per Sensi, è comparso con prepotenza il nome di Morten Thorsby. In scadenza nel 2023 e con zero voglia di rinnovare, potrebbe andare a Milano in prestito con semplice diritto".

(Gazzetta dello Sport)