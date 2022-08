FCIN1908 / Lecce-Inter, grossa novità di formazione: ecco l’11 scelto da Inzaghi

Esordio in campionato per l'Inter a Lecce. Simone Inzaghi schiererà quasi la formazione tipo. C'è infatti, secondo quanto appreso da Fcinter1908, una grossa novità di formazione per quanto riguarda la partita di stasera. Non partirà dal primo minuto Alessandro Bastoni, sostituito nei tre di difesa da Federico Dimarco.