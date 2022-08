Lecce-Inter, la probabile formazione nerazzurra: Brozovic recupera, c’è Gosens. LuLa in avanti

Il tempo delle parole, delle incognite e dell'attesa è finito. Da domani, riparte l'inseguimento alla seconda stella, sfumata nell'ultima giornata dello scorso campionato. Simone Inzaghi in conferenza stampa si è mostrato carico e determinato in vista del nuovo inizio, voglioso di spazzare via tutte le nubi e realizzare il sogno di un popolo intero. Il tecnico nerazzurro ha praticamente già deciso la formazione che affronterà il Lecce domani sera al Via del Mare. Il grosso dubbio era a centrocampo, con Brozovic non al meglio per un fastidio al polpaccio, ma il centrocampista croato è pienamente recuperato e sarà titolare. Come annunciato dallo stesso Inzaghi, partirà dal primo minuto anche Gosens sulla fascia. Ecco la probabile formazione dell'Inter: