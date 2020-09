PSG, Leonardo vuole Skriniar e Nainggolan: l’Inter apre e fissa le condizioni del doppio colpo

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Milan Skriniar. Il difensore slovacco dell’Inter è sulla lista che il club parigino ha consegnato a un intermediario, incaricato di trovare il sostituto di Thiago Silva. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la società parigina ha già sondato l’entourage del calciatore, trovando la disponibilità ad approfondire il discorso. Skriniar non è l’unico obiettivo del PSG: Leonardo è sulle tracce di Koulibaly, difensore del Napoli.

La crisi economica post Covid-19 condiziona le mosse di mercato del Paris Saint-Germain, che dopo aver riscattato Icardi dall’Inter ha chiuso operazioni ‘low cost‘ come quella di Florenzi dalla Roma, in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Probabile che il direttore sportivo Leonardo insista con l’Inter per ottenere la stessa formula. Il club nerazzurro vuole monetizzare e reinvestire subito. Resta da capire se c’è la possibilità di un prestito ma con obbligo di riscatto, che garantisce l’incasso della cifra all’interno dell’attuale esercizio ma meno liquidità. Lo slovacco non è in cima alla lista dei partenti, ma in caso di offerta giusta può lasciare Appiano Gentile.

Skriniar non è l’unico calciatore dell’Inter che piace al PSG: il Corriere dello Sport riporta la notizia dell’interesse per Radja Nainggolan. Leonardo vorrebbe, infatti, accontentare Tuchel, che chiede rinforzi in mediana. L’Inter ha già fissato le condizioni: via a titolo definitivo per 15 milioni o in prestito con obbligo di riscatto per 10 milioni. “E allora chissà che mettere in unico pacchetto Skriniar e Nainggolan non possa offrire scenari più interessanti, trovando il modo di soddisfare tutte le parti in causa” conclude il quotidiano.