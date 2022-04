Libero: “Ricorso, Bologna ha sbagliato. Ha ragione l’Inter ma non datele la vittoria”

L'Inter ha ragione ma non deve avere ragione. E' sostanzialmente questa la tesi di oggi del quotidiano Libero

L'Inter ha ragione ma non deve avere ragione. E' sostanzialmente questa la tesi di oggi del quotidiano Libero, che analizza così il ricorso nerazzurro su Bologna-Inter. La società interista ha ragione nel merito ma non deve ottenere la vittoria a tavolino perché questo danneggerebbe la corsa scudetto. Una tesi a dir poco singolare.

Accogliere il ricorso dell'Inter "sovvertirebbe ben due precedenti giudizi e scavalcherebbe il perimetro di competenza. Tocca infatti al Giudice Sportivo gestire le cause di forza maggiore. La questione dovrebbe rimanere quindi all’interno dei confini della Federcalcio, non finire al Coni come accadrà invece oggi: questo è il motivo tecnico per cui è probabile la bocciatura del ricorso", scrive Libero.

L'Inter ha ragione ma non datele ragione

"Detto questo, l’Inter ha fatto bene a presentare istanza per tutelare la propria immagine e, di riflesso, invitare il campionato italiano alla serietà. La gestione dei rinvii di inizio gennaio resta infatti una pagina nera per il calcio italiano, incapace di prevenire il caos e gli altrui bastoni tra le ruote. E non è normale che il Bologna sia caduto in alcuni scivoloni procedurali, a differenza delle altre squadre bloccate dalle Asl: il misfatto non è l’ormai celebre distinta messa online, ma il mancato reclamo e una bizzarra lista dei contatti stretti. Se c’è una causa di forza maggiore che ti impedisce di giocare, dovresti andare dal Giudice a invocarla e alla richiesta dell’Asl di inviare la lista di contatti dei positivi, il club ha risposto con l’intero elenco dei tesserati. Ma sono errori interni al calcio? E questi errori hanno condizionato un risultato?"

"Vista la classifica, i tre punti assegnati a tavolino sarebbero con ogni probabilità decisivi per lo scudetto. Il campionato italiano aggiungerebbe alla storia un precedente scomodo. L’Inter ha ragione, ma è anche giusto che la partita si giochi perché il Bologna è stato inadempiente verso organi esterni al campionato che si sono frapposti al suo regolare svolgimento. È giusto che il Bologna paghi, non che la moneta sia una partita persa a tavolino perché vizierebbe la classifica di tutti. I compromessi esistono, potrebbero essere una penalità al club rossoblù o un handicap sportivo per la sfida, ma non sono contemplati. Se è “o tutto o niente”, meglio il niente anche perché il calcio italiano non sa ancora reggere con maturità la prima ipotesi".