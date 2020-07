Inter, buone notizie: per De Vrij rientro immediato. Ecco i tempi di recupero

Sono due i calciatori dell’Inter usciti ieri acciaccati dalla gara della Fiorentina. Uno è Stefan De Vrij, sostituito ad inizio gara per un problema al ginocchio, l’altro è Danilo D’Ambrosio, che ha subito un brutto taglio in testa. Matteo Barzaghi di Sky Sport dà gli aggiornamenti sulle condizioni dei due nerazzurri: “Buone notizie per De Vrij. Esami hanno evidenziato solo una lieve distorsione. Forse riesce ad andare in panchina a Genova, si punta ad averlo per il Napoli. Per D’Ambrosio 5 punti di sutura all’arcata sopraccigliare”.