L’Inter riscopre l’adrenalina della grande vittoria. Inzaghi ritrova tante risposte

"Allora un’altra Inter è possibile: più concentrata, affamata, umile, una squadra finalmente più squadra, capace di costruirsi il vantaggio sul Barcellona con l’unico, magnifico, tiro in porta di Calhanoglu e di difenderlo, riscoprendo l’adrenalina di una grande vittoria, la prima in questo inizio balordo di stagione. I tre punti contro i catalani, fondamentali per andare tra una settimana al Camp Nou con due risultati a disposizione come in uno scontro a eliminazione diretta per il secondo posto nel girone. E anche per gli 8’ di recupero, all’interno dei quali spunta pure un controllo Var per un probabile fallo di mano in area di Dumfries. Anche per tutto questo la vittoria ha il sapore di una liberazione, forse anche di una prima rivincita. E di certo è una botta di vita di cui l’Inter e il suo popolo avevano un bisogno tremendo", analizza il Corriere della Sera.