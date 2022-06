LIVE Nasce la Serie A 2022/23: sarà Lecce-Inter alla prima giornata

Poco dopo un mese dalla conclusione dell'ultimo campionato, nasce oggi la nuova Serie A 2022/23: andrà infatti in scena alle 12 il sorteggio del calendario della prossima stagione che partirà nel weekend del 14 agosto e si concluderà il 4 giugno. FcInter1908 riporterà live il tutto, elencando quelli che saranno gli impegni dell' Inter e non solo nel prossimo campionato.

Di seguito intanto i criteri per il sorteggio:

- è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina, Inter-Milan, Juventus-Torino, Lazio-Roma, Napoli-Salernitana;