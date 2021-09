LIVE – Inter-Atalanta 1-0: Lautaro al volo, nerazzurri avanti

Contro la squadra di Gasperini Simone Inzaghi conferma l'undici titolare che ha sbancato il Franchi di Firenze nell'ultima gara di campionato

MILANO - Dopo la bella vittoria in rimonta di Firenze, Simone Inzaghi non stravolge l'undici titolare e conferma gli uomini che hanno portato a casa gli ultimi tre punti in campionati. Non c'è tempo per fare troppi calcoli, al Meazza arriva l'Atalanta di Gasperini per un match per cuori forti e dal sapore di alta classifica. Il tecnico interista vuole confermarsi in campionato e non perdere terreno sulle dirette concorrenti, con il Milan che ha trovato in trasferta tre punti contro lo Spezia e ha allungato in classifica.