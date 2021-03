Diretta LIVE – Inter-Atalanta 0-0: contro la Dea concentrazione massima

I nerazzurri ricevono al Meazza l'Atalanta di Gasperini per il posticipo della 26a giornata del campionato di calcio di Serie A

MILANO - Contro l'Atalanta nessun errore. Antonio Conte tiene alta la tensione e non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi. Con le vittorie di Milan, Juventus e Roma i nerazzurri non possono concedersi nessun passo falso e gli uomini di Gasperini arriveranno al Meazza sperando nella "legge dei grandi numeri" invocata da Gasperini nella conferenza stampa della vigilia del match. Il tecnico nerazzurro sceglie Vidal al posto di Eriksen, per il resto si va verso la conferma dei 10/11 di formazione con Skriniar-De Vrij-Bastoni in difesa, Hakimi e Perisic sulle corsie esterne, Brozovic, Barella e appunto Vidal a centrocampo e naturalmente Lukaku-Lautaro in attacco.