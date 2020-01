LIVE, INTER-CAGLIARI 0-0: debutto di Young al Meazza, Bastoni torna dal primo minuto

MILANO – Seconda giornata del girone di ritorno, l’Inter scende in campo alle 12.30 contro il Cagliari. Antonio Conte lancia dal primo minuto Young e riposiziona in difesa Bastoni dal primo minuto. A centrocampo Borja Valero sostituisce l’infortunato Brozovic con Barella e Sensi a completare la mediana. In attacco, ovviamente, Lautaro e Lukaku.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 15 Young, 23 Barella, 20 Borja Valero, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 21 Dimarco, 30 Esposito, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): 28 Cragno; 24 Faragò, 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 33 Pellegrini; 18 Nandez, 17 Oliva, 21 Ionita; 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro; 99 Simeone.

A disposizione: 1 Rafael, 90 Olsen, 3 Mattiello, 8 Cigarini, 14 Birsa, 22 Lykogiannis, 29 Castro, 37 Gagliano, 38 Porru.

Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Prete, Bresmes.

Quarto Uomo: Pezzuto.

VAR e Assistente VAR: Banti, Ranghetti.