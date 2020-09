LIVE – INTER-LUGANO 1-0: palo del Lugano con Bottani, problemi per Barella

APPIANO GENTILE – Dopo la strana parentesi estiva dove i nerazzurri hanno concluso la stagione passata disputando la finale di Europa League contro il Siviglia, per l’Inter di Antonio Conte è tempo di serrare i ranghi e prepararsi al meglio in vista della nuova stagione oramai alle porte. Prima amichevole stagionale per i ragazzi di Antonio Conte che – come nella scorsa stagione – affronteranno il Lugano, questa volta però sul terreno di gioco di Suning Training Center di Appiano Gentile.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Barella, Sensi, Gagliardini, Dalbert, Lautaro, Sanchez. All Antonio Conte

LUGANO (4-2-3-1): Osigwe; Lavanchy, Maric, Kecskes, Guerrero; Guidotti, Sabbatini; Lovric, Holender, Bottani; Gerndt. All. Jacobacci