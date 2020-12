LIVE – Inter-Spezia 0-0: torna Hakimi, ultima gara del 2020 al Meazza

MILANO – Chiudere il bellezza. Ultima gara del 2020 allo stadio Meazza per l’Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro punta ancora sulla LuLa in attacco per superare la retroguardia ligure, torna Hakimi a destra con Young a sinistra, centrocampo con Brozovic-Gagliardini e Barella.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Antonio Conte.

SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 4 Vignali, 19 Terzi, 6 Mora, 20 S. Bastoni; 4 Acampora, 8 Ricci, 27 Deiola; 11 Gyasi, 18 Nzola, 34 Ismajli.

A disposizione: 12 Krapikas, 5 Marchizza, 10 Agoumé, 15 Mastinu, 16 Bartolomei, 17 Farias, 21 Ferrer, 24 Estevez, 25 Maggiore, 28 Erlic, 80 Agudelo, 91 Piccoli.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Villa, Scatragli.

Quarto Uomo: Aureliano.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: De Meo.