LIVE – Inter-Udinese 5-0: Lukaku ci mette la firma grazie a Sanchez

L'Inter affronta l'Udinese per l'ultimo turno del campionato di calcio di serie A. I nerazzurri al termine della gara verranno premiati con il trofeo dei Campioni d'Italia

83° - Manovra bene l'Inter, palla larga per Perisic che scarica al centro dove Lukaku stacca ma commette fallo.

79° - Gol Udinese. Non sbaglia Pereyra dagli undici metri.

78° - VAR PER TOCCO DI MANO IN AREA DI ERIKSEN. CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE