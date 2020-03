LIVE – JUVENTUS-INTER 0-0: Brozovic suona carica, botta dal limite. Sale in cattedra l’Inter

TORINO – L’Inter torna in campo nella sfida contro la Juventus in programma alle 20.45 all’Allianz Stadium. La gara, valida per la 26ª giornata di Serie A, si giocherà a porte chiuse a causa dei provvedimenti presi dal governo per contrastare l’avanzata del virus che sta assediando il nostro paese. Antonio Conte conferma le voci della vigilia, non ci sarà Eriksen dal primo minuto, mentre a centrocampo agiranno Brozovic, Vecino e Barella. Young e Candreva sulle corsie esterne mentre in difesa Bastoni completerà il pacchetto arretrato con Skriniar e De Vrij. Torna Handanovic tra i pali mentre in attacco ci saranno Lukaku e Lautaro Martinez.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 8 Ramsey, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 6 Khedira, 10 Dybala, 13 Danilo, 24 Rugani, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Meli, Carbone.

Quarto Uomo: Maresca.

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Paganessi.