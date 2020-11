LIVE, ATALANTA-INTER 0-0: prova a far male Vidal, incornata fuori di poco

BERGAMO – Ultima di campionato prima della sosta per le nazionali. L’Inter sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta. Le due deluse della settimana europea si scontrano per ritrovare il giusto slancio in campionato. Antonio Conte dovrà ancora fare a meno di Romelu Lukaku (in panchina), al suo posto – accanto a Lautaro in attacco – ci sarà Sanchez. Fuori Hakimi a destra, al suo posto torna Darmian mentre a sinistra si conferma Young. In difesa la vera novità è rappresentata da ritorno di Skriniar sul centrodestra con De Vrij e Bastoni.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 17 Romero, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 11 Freuler, 88 Pasalic, 40 Ruggeri; 10 Gomez, 18 Malinovskyi; 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 95 Gollini, 4 Sutalo, 7 Lammers, 9 Muriel, 26 Mojica, 27 De Paoli, 32 Pessina, 42 Scalvini,59 Miranchuk, 72 Ilicic, 79 Diallo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 9 Lukaku, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Longo, Del Giovane.

Quarto Uomo: Ghersini

VAR e Assistente VAR: Mariani, Bindoni.