LIVE – GENOA-INTER 0-1: Lukaku è un carro armato, assist perfetto di Biraghi

GENOVA – Approfittare del passo falso dell’Atalanta e tornare al secondo posto. Questo l’obiettivo dell’Inter oggi al Marassi. Antonio Conte punta nuovamente dal primo minuto sulla LuLa in attcco con Eriksen alle spalle delle due punte. Torna Brozovic a centrocampo in coppia con Gagliardini mentre cambiano gli esterni con Moses e Biraghi. In difesa titolare Ranocchia al posto di De Vrij con Skriniar e Godin.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 5 Goldaniga, 17 Romero, 2 Zapata; 32 Ankersen, 15 Jagiello, 85 Behrami, 65 Rovella, 4 Criscito; 30 Favilli, 99 Pinamonti.

A disposizione: 13 Ichazo, 22 Marchetti, 3 Barreca, 14 Biraschi, 16 Eriksson, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 23 Destro, 24 Bianchi, 29 Cassata, 55 Masiello.

Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 2 Godin; 11 Moses, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 15 Young, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 87 Candreva, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Massa.

Assistenti: Preti, Manganelli.

Quarto Uomo: Giua.

VAR e Assistente VAR: Irrati, Liberti.

SQUALIFICATI

Genoa: Lerager (1)

Inter: Barella (1)

DIFFIDATI

Genoa: Cassata, Favilli, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pandev, Zapata

Inter: de Vrij, Gagliardini, Valero, Vecino.