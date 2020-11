LIVE – REAL MADRID-INTER 0-0: Conte vuole la vera Inter, vietati ulteriori passi falsi

MADRID – Antonio Conte contro il Real Madrid si gioca qualcosa che va oltre la semplice qualificazione alla fase finale. In un girone incerto come pochi i nerazzurri sono chiamati alla prova più difficile, non perder terreno contro la squadra che ha vinto tre Champions League delle ultime quattro edizioni. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Romalu Lukaku in attacco e conferma Perisic e Lautaro nel tandem offensivo con alle loro spalle Barella. In difesa torna d’Ambrosio dal primo minuto insieme a De Vrij e Bastoni. Young e Hakimi agiranno sulle corsie esterne mentre Brozovic e Vidal comporranno la diga di centrocampo.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 17 Vazquez, 5 Varane, 4 Sergio Ramos, 23 Mendy; 15 Valverde, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Asensio, 9 Benzema, 7 Hazard.

A disposizione: 13 Lunin, 26 Altube, 10 Modric, 12 Marcelo, 18 Jovic, 20 Vinicius, 22 Isco, 24 Mariano Diaz, 25 Rodrygo, 40 Santos.

Allenatore: Zinedine Zidane.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 10 Lautaro, 14 Perisic.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 24 Eriksen, 36 Darmian, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Clément TURPIN (France)

Assistenti: Nicolas DANOS (France), Cyril GRINGORE (France)

Quarto Uomo: Frank SCHNEIDER (France)

VAR: François LETEXIER (France)

Assistente VAR: Jérôme BRISARD (France)