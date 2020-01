LIVE Primavera, Sampdoria-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Recupero dell’ottava giornata del campionato Primavera: l’Inter di Armando Madonna, reduce dall’1-1 conquistato sul campo del Cagliari, affronta la Sampdoria di Massimo Cottafava. Il tecnico nerazzurro conferma la fiducia a Moretti in difesa, con Kinkoue che si accomoda in panchina; sugli esterni spazio a Persyn e Burgio, davanti la coppia formata da Mulattieri e Vergani. Tra le fila dei blucerchiati ben tre ex: Pompetti, Chrysostomou e D’Amico. Calcio di inizio alle 14:30.

Formazioni ufficiali:

SAMPDORIA: 1 Raspa, 2 Rocha Lima, 3 Obert, 4 Pompetti, 5 Veips, 6 Canovi, 7 Chrysostomou, 8 Siatounis, 9 Prelec, 10 D’Amico, 11 Balde Balde (C)

A disposizione: 12 Avogadri, 22 Saio, 13 Angileri, 14 Doda, 15 Ercolano, 16 Sabattini, 17 Trimboli, 18 Dos Santos Amado, 19 Bahlouli, 20 Scaffidi

Allenatore: Massimo Cottafava

INTER: 1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Squizzato, 10 Schirò, 3 Burgio; 11 Mulattieri, 9 Vergani

A disposizione: 12 Pozzer, 21 Tononi, 13 Kinkoue, 14 Cortinovis, 15 Dimarco, 16 Boscolo Chio, 17 Vezzoni, 18 Casadei, 19 Bonfanti, 20 Gnonto, 22 Fonseca

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Francesco Meraviglia (sez. Pistoia)