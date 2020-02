Europa League, il sorteggio degli ottavi: l’Inter pesca il Getafe, andata a San Siro. Roma col Siviglia

L’Inter ha superato i sedicesimi di Europa League battendo sia all’andata che al ritorno i bulgari del Ludogorets. Oggi a Nyon si svolgeranno i sorteggi degli ottavi di finale e Fcinter1908 li seguirà in diretta. Non sono mancate le sorprese negli ottavi, sono infatti uscite squadre importanti come l’Arsenal, l’Ajax e il Porto.

Ecco le gare degli ottavi sorteggiate a Nyon, andata il 12/03 e ritorno il 19/03:

Basaksehir-Copenaghen

Olympiacos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakthar

INTER-GETAFE

Siviglia-Roma

Eintrach/Salisburgo-Basilea

Lask-Manchester United