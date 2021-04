LIVE, SPEZIA-INTER 0-0: Lautaro-Lukaku in attacco, vietato sbagliare

L'Inter affronta lo Spezia per il turno infrasettimanale di campionato dopo il pareggio contro il Napoli di domenica sera

LA SPEZIA - Dopo lo stop di Napoli per i nerazzurri è tempo di riprendere a correre in campionato. La squadra di Conte farà visita allo Spezia di Italiano, formazione contro la quale nella gara di andata ha faticato e non poco. Era un'altra Inter quella, un'Inter completamente diversa nello spirito e soprattutto nella mentalità. Antonio Conte insiste su Lautaro in attacco, smentita la possibile staffetta con Sanchez, mentre torna Perisic a sinistra. Per il resto formazione confermata con Skriniar-De Vrij-Bastoni in difesa, Barella-Brozovic-Eriksen a centrocampo, Hakimi e - appunto - Perisic sulle corsie esterne e Lukaku confermatissimo al centro dell'attacco.