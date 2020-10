LIVE, INTER-MILAN 0-0: subito Hakimi sugli scudi, tunnel a Hernandez e Barella non ci arriva per un pelo

MILANO – Torna il campionato di calcio di Serie A, torna l’Inter, torna il Derby di Milano. Antonio Conte deve fare la conta dei suoi con la difesa falcidiata dal Covid (Bastoni negativo ma non utilizzabile). Davanti ad Handanovic ci saranno D’Ambrosio-De Vrij e Kolaro. In mediana Barella-Brozovic-Vidal con Perisic e Hakimi sulle corsie esterne. In attacco, naturalmente, Lautaro e Lukaku

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): Handanović; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozović, Perisić; Barella; Lukaku, Martinez. A disp.: Padelli, Stanković; Darmian, Ranocchia; Eriksen; Pinamonti, Sanchez, Moretti, Vezzoni, Squizzato, Satriano. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disp.: Tătărușanu, A. Donnarumma; Conti, Dalot, Kalulu; Castillejo, Díaz, Hauge, Tonali; Colombo, Maldini. All. Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia