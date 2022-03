Liverpool-Inter, Inzaghi gioca su due tavoli. Il tecnico ha in testa questa soluzione

L'Inter domani giocherà contro i Reds, ma il pensiero va anche alla gara di domenica prossima contro il Torino

Contro il Liverpool, l'Inter avrà il difficile compito di ribaltare lo 0-2 dell'andata. Una gara da giocare con una certa spensieratezza perché è chiaro che i Reds siano a un livello superiore. Inzaghi e la squadra sono focalizzati sulla trasferta di Champions, ma è innegabile pensare anche alla gara di domenica contro il Torino. "La seconda stella è l’obiettivo nella testa di tutti, ad Appiano. Ecco perché la trasferta ad Anfield ha un senso, ancor più che in ottica qualificazione, proprio ragionando sul campionato. Il motivo è evidente", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Se è vero che la testa nerazzurra è libera in vista della partita di domani, è altrettanto vero che l’Inter deve assolutamente evitare il rischio di una serata troppo negativa in termini di risultato. L’Inter ora non ha bisogno di pensare. Ma di abbassare la testa e correre".

"Inzaghi ha un compito non semplice. Come non pensare di giocarsela comunque al massimo, a Liverpool? Impossibile. Il tecnico deve giocare su due tavoli. E deve avere l’intelligenza di saper gestire le energie e le forze, in vista di Torino. Può accadere dall’inizio o molto più probabilmente a partita in corso. L’esempio di Madrid è illuminante. Inzaghi quella partita contro Ancelotti se la giocò con i titolari, salvo poi risparmiare strada facendo minuti a diversi protagonisti. Per domani ad Anfield ha in testa la stessa soluzione. Perché in fondo in quello stadio è giusto che giochino i migliori: sono i migliori che vogliono esserci, vivono per questo tipo di partite".