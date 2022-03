Liverpool-Inter, formazioni ufficiali: c’è Sanchez, Salah e Manè presenti

Le scelte di Jurgen Klopp e Simone Inzaghi per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma stasera

"Sarà dura, ma ci proveremo". Il messaggio dello spogliatoio dell'Inter, affidato alle voce di Alessandro Bastoni, è piuttosto chiaro. L'Inter non è arrivata in Inghilterra per un soggiorno di piacere e ad Anfield venderà cara la pelle. Serve un'impresa per raggiungere i quarti di finale, al netto dello 0-2 dell'andata al Meazza, ma in 90' tutto può accadere. Simone Inzaghi sorprende rispetto alle anticipazioni della vigilia e tiene in panchina Edin Dzeko, schierando Alexis Sanchez al fianco di Lautaro Martinez. A centrocampo confermato Vidal al posto dello squalificato Barella.