Liverpool-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi può stupire tutti con una sorpresa in attacco

Le speranze di fare l'impresa sono obiettivamente poche, ma il nome dell'Inter va comunque onorato e portato in alto

Le speranze di fare l'impresa sono obiettivamente poche, ma il nome dell'Inter va comunque onorato e portato in alto. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi sono consapevoli che ribaltare lo 0-2 di San Siro nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League sarà complicatissimo, se non altro perché di fronte ai nerazzurri ci sarà una delle squadre più forti del mondo come il Liverpool di Klopp, che già al Meazza ha dimostrato di saper vincere anche in serate non entusiasmanti.