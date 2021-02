Inter, depositata la domanda ufficiale per il logo: ecco la versione definitiva – FOTO

L’Inter vive giorni molto intensi, soprattutto fuori dal campo. Sono settimane cruciali, infatti, per capire quale sarà il futuro della società, ma non solo. A breve dovrebbe anche cambiare il logo del club. E, proprio a questo proposito, arrivano importanti novità. Secondo quanto riporta il sito FootyHeadLines.com, infatti, l’Inter avrebbe presentato una domanda per la registrazione del marchio, confermando così le indiscrezioni sul nuovo simbolo della società.

Ecco la versione definitiva

Confermata, dunque, la presenza delle lettere I e M, che saranno l’asse portante dello stemma nerazzurro, che potrebbe essere lanciato il prossimo marzo. Ecco, infine, quella che dovrebbe essere la versione definitiva del logo, con cui l’Inter si proietterà nel futuro:

(Fonte: FootyHeadLines)