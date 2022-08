FCIN1908 / Brutte notizie per l’Inter: infortunio per Lukaku. Salta la Cremonese, derby a rischio

Arrivano brutte notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi. Nell'allenamento di oggi Romelu Lukaku ha accusato un affaticamento muscolare

Arrivano brutte notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi. Come appurato da FCInter1908.it, infatti, nell'allenamento di oggi Romelu Lukaku ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Un infortunio che lo costringerà certamente a saltare la partita di martedì sera contro la Cremonese a San Siro e che lo mette in dubbio per il derby di sabato prossimo.