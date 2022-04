Lukaku aspetta l’Inter: la risposta dei dirigenti e le condizioni per il ritorno

L'attaccante belga guarderà in tv questa sera la sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, sognando di rigiocarla

Una serata all'insegna della nostalgia. È quella che attende Romelu Lukaku, che questa sera si godrà davanti la tv della sua casa di Cobham, nel sul di Londra, il derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. Il pensiero volerà alla notte di gennaio 2021, quella del faccia a faccia con Ibrahimovic.

Oggi Lukaku sta vivendo una situazione complicata al Chelsea, con Tuchel che lo sta facendo accomodare puntualmente in panchina. Nella semifinale pasquale di Fa Cup contro il Crystal Palace ha giocato dal 77’ e avrebbe avuto la possibilità di segnare da subentrato, proprio come in Champions al Bernabeu. Poi c'è il problema del gol, che in Premier manca dal 29 dicembre.

Romelu sogna di giocare nuovamente il derby della Madonnina tra Inter e Milan, ma sa che non sarà facile. "Il canale con l’ex club Romelu l’ha (ri)aperto da settimane con chiamate a compagni ma, soprattutto, ai dirigenti. Chi di dovere gli ha risposto un po’ alla Tuchel: 'Aspetta, abbi fede...'" scrive La Gazzetta dello Sport.

Un'attesa necessaria per diversi fattori: "L'Inter, stretta tra le esigenze di bilancio, è al momento obbligata a tenere tutte le carte in mano. Aspetta di vedere cosa succederà nel mercato in uscita e quale Chelsea nascerà dalle ceneri di Abramovich: a fine mese si conoscerà l’offerta vincente tra le tre per rilevare i Blues".

Secondo il quotidiano, il ritorno di Lukaku all'Inter potrebbe concretizzarsi in caso di rottura definitiva col Chelsea e di uno 'slalom tra i paletti economici' con l'apertura al prestito oneroso degli inglesi e la disponibilità di Rom a tagliarsi pesantemente l’ingaggio. In quel caso sì, i nerazzurri sarebbero pronti all'assalto per riportare il belga all'ombra della Madonnina.