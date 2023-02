Sky – Lukaku-Barella, dalla tensione al déjà vu di ieri. Nuovo inizio Big Rom, ora crede…

Dalla tensione di Genova al gol di ieri. I protagonisti sono sempre Nicolò Barella - ieri assist - e Romelu Lukaku

Alessandro Cosattini

Dalla tensione di Genova al gol di ieri. I protagonisti sono sempre Nicolò Barella - ieri assist - e Romelu Lukaku, a segno a San Siro nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Una rete che può rivelarsi importantissima per la squadra di Simone Inzaghi e anche per il futuro del belga, tornato a Milano in estate in prestito dal Chelsea.

Riecco Lukaku — Ecco quanto evidenziato dal sito di Sky Sport, sui numeri dei due: "A volte ritornano e nel caso di Lukaku due volte a distanza di alcuni mesi. È accaduto quando Romelu è tornato all’Inter in estate e adesso che dopo tanta attesa e un infortunio piuttosto fastidioso è tornato al gol per due gare consecutive. Quasi un nuovo inizio per un giocatore che ha aspettato 189 giorni per ritrovare il gol in campionato e 120 in Champions League, la coppa dei sogni, la grande opportunità che Lukaku ha sfruttato appieno con la partecipazione e l’intensità giuste per ritrovare antiche sensazioni che sembravano sopite e riscoprire il gusto di un gol scaccia cattivi pensieri che regala a Inzaghi un attaccante nuovo nello spirito e nella condizione.

Ora vuole trascinare l'Inter — Nei corsi e ricorsi delle cose che tornano a funzionare anche l’intesa con Barella conosce nuove opportunità. Perché dopo la tensione di Genova l’uno riprende a lavorare per l’altro come due anni fa e nella nuova storia di Lukaku all’inter tra passato e presente è sempre Barella a fornirgli l’assist decisivo, il quarto di testa, dei sei consegnati alla capacità realizzativa dell’attaccante belga. Un piacevole déjà vu nella notte fino a questo momento più importante della stagione nerazzurra e che regala all’inter la possibilità di continuare a sognare e a Lukaku di ricominciare a crederci di nuovo per trascinare l’inter il più avanti possibile”, si legge.