Sky – Lukaku, terapie in Belgio in accordo con l’Inter e poi nuovi esami. Il rientro…

Romelu Lukaku vola in Belgio, in accordo con l’Inter. Dopo il nuovo stop, l’attaccante belga salterà la Juventus al prossimo turno di campionato, ma non solo per Sky Sport. Ecco le novità da Appiano Gentile, direttamente da Matteo Barzaghi.

“Romelu Lukaku in accordo con l'Inter si trova in Belgio per un primo contatto con lo staff della nazionale e proseguirà lì le terapie in questi giorni. A inizio prossima settimana ci sarà un nuovo controllo per capire ancora meglio le tempistiche. È chiaro che per Juventus e Bologna non può essere preso in considerazione, ma sappiamo anche quanto Lukaku tenga all'Inter e sappiamo che se ci sarà l'occasione proverà a tornare pre sosta. Ma resta al momento difficile rivederlo con la maglia dell’Inter nel 2022”, le sue parole. Ci proverà dunque per l’ultima pre-sosta contro l’Atalanta, ma resta molto difficile.