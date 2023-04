CdS – Lukaku, conferma in salita: l’Inter affida a lui la missione quarto posto

L'attaccante belga, rinfrancato dalla rimozione della squalifica in Coppa Italia, vuole trascinare i nerazzurri in campionato

L'Inter, dopo la gioia per il passaggio del turno in Champions League, è pronta a tornare in clima campionato, con l'obbligo di tornare alla vittoria per riprendere la corsa verso quel quarto posto fondamentale per il futuro della società. A guidare la formazione di Simone Inzaghi ci sarà Romelu Lukaku, rinfrancato dalla rimozione della squalifica in Coppa Italia: l'attaccante belga punta a trascinare i compagni verso l'obiettivo, con la prospettiva di aumentare le proprie chance di permanenza a Milano.