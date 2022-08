Inter, De Vrij, Lukaku ma non solo: tutti i nodi di Inzaghi verso il Lecce

Il primo nodo è legato parzialmente al mercato: "De Vrij è stato il giocatore più in difficoltà, contro il Lione. E in generale, tutto il suo precampionato non è stato brillantissimo. È bene scindere il campo dal mercato, almeno qui. Che intorno all’olandese - contratto in scadenza nel 2023 - le voci non si siano mai interrotte, è un fatto, anche in considerazione di una trattativa per il rinnovo che non è mai decollata (a settembre, forse, si vedrà). Ma Inzaghi, per forza di cose, ha bisogno del centrale vecchio stile, quello arrivato ottimamente alla fine del girone d’andata, salvo incappare nella maledetta - per lui e per l’Inter - notte del derby e di Giroud. De Vrij è rimasto lì. E Inzaghi ha bisogno di rilucidarlo, di trovare nuova luce per la SDB, un punto fermo della squadra che ha cominciato a vincere con Conte e che la scorsa stagione si è presa altri due trofei", spiega La Gazzetta dello Sport. Se De Vrij non dovesse dare risposte, non è da escludere che Inzaghi possa schierare Skriniar in mezzo con D'Ambrosio braccetto di destra.