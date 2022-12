Lukaku riparte. Decisione presa con l’Inter: si allenerà col preparatore. Sabato in gruppo

L'attaccante voleva tornare alla Pinetina, ma con l'Inter ha deciso di riprendere ad allenarsi in vacanza assieme al suo preparatore

Andrea Della Sala

Il nuovo campionato di Romelu Lukaku inizia oggi. L'attaccante dell'Inter inizia oggi la sua preparazione assieme al suo specialista di fiducia.

"Su un atollo alle Seychelles con il corpo, già dentro a San Siro con la mente. Tanto forte è la caduta, tanto grande è la voglia di reagire e smentire gli scettici. Del resto, c’è un altro Mondiale che giocherà il belga, con data di inizio il 4 gennaio. Per avvicinarsi al 100% in vista di Inter-Napoli, lavora duro e non vuole minimamente disperdere i progressi fisici fatti col Belgio. Per questo con lui da oggi in vacanza c’è il connazionale Johan Gerets, preparatore della nazionale belga e uomo di fiducia nel trattare i muscoli di Rom. Lo ha accompagnato nei giorni più duri, quelli passati con il calendario in mano assieme all’ormai ex c.t. Martinez, nella speranza di recuperare in tempo per il Mondiale, e non lo lascerà certo adesso", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’idea, condivisa anche con lo staff interista, è quella di proseguire sulla strada tracciata, che ha permesso di superare l’infortunio alla coscia sinistra e di iniziare a mettere un po’ di carburante nel motore. Al di là dell’eliminazione, qualcosa di buono Lukaku ha portato via dal Qatar. Non ha interrotto la graduale ripresa che aveva già innescato alla Pinetina. E se poi in campo, con la sua sola presenza a mezzo servizio, ha spaventato i rivali e sono fioccate le occasioni qualcosa vorrà pure dire. La presenza del fisioterapista belga, però, non è certo un dato secondario, anzi è sempre segno di fame latente. Quando a luglio un motivatissimo Lukaku si allenò in solitudine in Sardegna prima di raggiungere Simone Inzaghi, con lui c’era proprio Johan a guidare scatti ed esercizi".

"Nelle ore successive al flop Mondiale, in Romelu era pure montata forte la voglia di ridurre al minimo il tempo che lo separava dal nerazzurro. Così ha ragionato sulla possibilità di piombare in anticipo alla Pinetina, perfino di fare un blitz a sorpresa qua a Malta, ma la decisione definitiva è stata presa di concerto con la società. I 10 giorni pieni di vacanza, diritto di ogni reduce dal Qatar, sono necessari soprattutto per chi, come lui, deve dare una rinfrescata alla mente. Dalle Seychelles, poi, venerdì Rom atterrerà a Milano e sabato sarà con i compagni rientrati da Malta per dare continuità all’allenamento in gruppo", aggiunge il quotidiano.