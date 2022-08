SM – Lukaku vuole giocare il derby ma vietato rischiare: con la Cremonese tocca a Dzeko

C'è grande attesa per l'esito degli esami strumentali ai quali si sottoporrà Romelu Lukaku nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nel peggiore delle ipotesi, il belga potrebbe saltare 4 partite di campionato e 2 di Champions e ritornerebbe dopo la pausa per le Nazionali. Nel migliore dei casi, invece, Inzaghi non lo avrebbe per la Cremonese e c'è un dubbio sulla presenza dell'ex Chelsea nel derby. Sarebbe rischioso affrettare i tempi, nonostante il giocatore abbia espresso la volontà di esserci contro il Milan, anche considerando l'esordio in Champions tre giorni dopo contro il Bayern.