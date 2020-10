Sky – Lukaku, non solo il Real: può saltare anche l’Atalanta. C’è rischio che…

Brutte notizie per l’Inter e per Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Secondo quanto si legge su Sky Sport, l’infortunio metterebbe il belga “fuori causa per le sfide con Parma e Real e in forte dubbio anche per quella con l’Atalanta, con la seria possibilità che Conte lo ritrovi solo dopo la sosta. Un giocatore pesantissimo per l’economia del gioco dell’Inter, per il minutaggio (con i suoi 605 minuti è quello che è stato al momento in campo più di tutti), anche solo per la presenza oltre che per la sua importanza sotto il profilo realizzativo sia in campionato che coppa, dove ha segnato rispettivamente 5 e 2 reti. E proprio in Champions l’Inter nella gara di martedì a Valdebebas si giocherà molto del suo futuro europeo”.

Conte dovrà fare a meno del suo bomber più prolifico e da domani inizierà a lavorare a quella che dovrà essere la coppia d’attacco dell’Inter per le prossime sfide. Insieme a Lautaro Martinez, che dovrà ritrovare la forma migliore, potrebbe trovare spazio Sanchez. La coppia sudamericana era già stata protagonista della sfida dello scorso anno col Barcellona al Camp Nou.